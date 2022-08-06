Брюссель, 6 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. На переговоры в Брюссель 18 августа пригласил президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра самопровозглашённого Косово Альбина Курти глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он написал об этом 6 августа на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Я приглашаю президента Сербии Вучича и премьер-министра Косово Курти 18 августа в Брюссель», — отметил он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано заявил, что предстоящая встреча президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти 18 августа в Брюсселе чрезвычайно важна, так как благодаря ей можно избежать повторение многих кризисных ситуаций из прошлого.