Пекин, , 09:19 — REGNUM Ответные действия КНР на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань оправданы и законны. Об этом 6 августа заявил глава МИД Китая Ван И на пресс-конференции на полях министерских мероприятий АСЕАН в Пномпене.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

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Комментируя сообщения о том, что США наращивают военное присутствие в регионе, он выразил надежду, что «все стороны будут сохранять повышенную бдительность».

«Мы хотим серьезно предупредить США, чтобы они не действовали опрометчиво и не усугубляли кризис», — отметил Ван И и добавил: «Китай, естественно, должен дать решительный ответ. Наша позиция справедлива и законна, меры решительны… наши военные учения открыты, прозрачны и профессиональны, они соответствуют внутреннему законодательству, международному праву и международной практике, их цель — предупредить виновников и наказать силы, выступающие за независимость Тайваня».

Ранее в КНДР отреагировали на посещение спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси демилитаризованной зоны на границе КНДР и Южной Кореи. Директор департамента печати и информации МИД Северной Кореи Чо Ен Сам назвал визит «проявлением враждебной» политики США.

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