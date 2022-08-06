Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Доклад организации Amnesty International разоблачил ложь украинского лидера Владимира Зеленского и СМИ стран Запада о совершаемых вооружёнными украинскими формированиями военных преступлениях. Об этом 5 август написал правозащитник из США Аджаму Барака на своей странице в одной из соцсетей.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Теперь Зеленский намекает, что Amnesty International «попала под чары кремлевской пропаганды», указав на очевидные факты о том, что украинские силы используют мирных жителей в качестве живого щита, о чем западная пресса не рассказала бы», — отметил он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа организация Amnesty International опубликала доклад, в котором сообщила, что военнослужащие киевских войск нарушают международные правовые нормы и военное право тем, что размещают вооружение в школах, детских садах и больницах в украинских городах, так как этим подвергают опасности жизни мирных жителей.