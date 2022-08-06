Усольский район, Иркутская область, , 09:15 — REGNUM В Усольском районе Иркутской области правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла утром 6 августа на федеральной трассе Р-255 «Сибирь».

ДТП в Иркутской области УМВД по Иркутской области

По предварительным данным, вблизи посёлка Железнодорожный 28-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Axio столкнулся с Kia Rio, двигавшемся во встречном направлении. В результате водитель и пассажир последнего погибли на месте.

«В настоящее время правоохранителями проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Возраст погибших уточняется», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате столкновения двух легковых и одного грузового автомобилей в Саратове погибли три человека. Ещё семь получили травмы.