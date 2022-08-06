Пхеньян, , 09:13 — REGNUM В КНДР отреагировали на посещение спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси демилитаризованной зоны на границе КНДР и Южной Кореи. Директор департамента печати и информации МИД Северной Кореи Чо Ен Сам назвал визит «проявлением враждебной» политики США. Об этом 6 августа сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Нэнси Пелоси John Harrington

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В ходе визита Пелоси говорила о «сильных расширенных средствах сдерживания» в ответ на «угрозу со стороны КНДР» и даже посетила Объединенную зону безопасности Пханмунджом. «В Пхеньяне считают, что это свидетельствует о враждебной по отношению к КНДР политике нынешней администрации США», — отметил представитель МИД республики.

Пелоси прибыла с официальным визитом на Тайвань 2 августа. Она объяснила поездку желанием дать понять, что Вашингтон не откажется от своей приверженности поддержке острова. Власти Китая сочли приезд Пелоси жестким вмешательством во внутреннюю политику.