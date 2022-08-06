Москва, , 09:13 — REGNUM В русскоязычном сегменте интернета на пиратских ресурсах в июле 2022 года активнее всего был представлен кинокомикс «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные компании Group-IB.

Доктор Стрэндж Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США

Специалисты Group-IB составили рейтинг популярных у пиратов фильмов на основе числа нелегальных копий, доступных в интернете. Возглавил рейтинг киокомикс «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», который не был выпущен в официальный прокат в России.

В тройку самых популярных у пиратов фильмов по итогам июля также вошли боевики «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли и «Человек из Торонто» с Кевином Хартом, Вуди Харрельсон и Кейли Куоко.

Замкнули пятёрку картины «Закат» и «Чёрный телефон». Среди отечественных фильмов самым популярным у пиратов стала военно-историческая картина «Своя война. Шторм в пустыне».

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