Москва, 6 августа, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В русскоязычном сегменте интернета на пиратских ресурсах в июле 2022 года активнее всего был представлен кинокомикс «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные компании Group-IB.

Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США Доктор Стрэндж

Специалисты Group-IB составили рейтинг популярных у пиратов фильмов на основе числа нелегальных копий, доступных в интернете. Возглавил рейтинг киокомикс «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», который не был выпущен в официальный прокат в России.

В тройку самых популярных у пиратов фильмов по итогам июля также вошли боевики «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли и «Человек из Торонто» с Кевином Хартом, Вуди Харрельсон и Кейли Куоко.

Замкнули пятёрку картины «Закат» и «Чёрный телефон». Среди отечественных фильмов самым популярным у пиратов стала военно-историческая картина «Своя война. Шторм в пустыне».