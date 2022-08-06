Березники, Пермский край, 6 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Березниках Пермского края бетономешалка «КамАз» задавила 13-летнюю девочку, которая каталась на велосипеде. Об этом сообщили журналистам представители ГИБДД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Трагедия произошла 5 августа. По предварительным данным, водитель выезжал из одного двора и не заметил подростка. По факту произошедшего проводится расследование.

По данным ГИБДД, в Прикамье снижается количество ДТП. В июне их было совершено 151, это меньше того же периода 2021 года на 21,4%. Погибли 12 человек, а ранения получили 215. Эти показатели также существенно ниже прошлогодних значений.

В то же время в летний период традиционно возрастает количество аварий с участием несовершеннолетних. В Свердловской области за последние две недели количество детей и подростков, пострадавших в ДТП, выросло на 44%.