Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп назвал поездку спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань глупой ввиду напряженности в отношениях с Китаем.

Трамп Wspolnotapolska.org.pl

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Он выразил надежду на то, что в рамках промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 г. республиканцы получат большинство мандатов и смогут «покончить с сумасшедшей Пелоси». Трамп задался вопросом «Что она делала на Тайване?» и подчеркнул, что поездка Пелоси «послужила оправданием» для действий Китая.

Ранее представители военного командования США пытались связаться с китайскими коллегами на фоне обострения напряженности вокруг Тайваня, но те не отвечают на звонки. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявлял, что Вашингтон не ищет кризиса с КНР.