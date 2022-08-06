Улан-Удэ, 6 августа, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Закаменскому району Бурятии выделят 3 млн рублей на помощь пострадавшим от разрушительного града и восстановление социальных объектов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, град прошёл 19 июля.

Град

Так, 330 тыс. рублей пойдут на единовременную материальную помощь 33 гражданам. Ещё почти 2,7 млн рублей направят на аварийно-восстановительные работы социально значимых объектов.

Как отмечается, в результате удара стихии в Закаменске были повреждены крыши более 90 домов, автомобили и имущество жителей.

«25 июля глава Бурятии на планерном совещании поручил Республиканскому агентству ГО и ЧС, администрации района, минстрою РБ и другим ответственным структурам ускориться с подачей материалов. В ежедневном режиме в районе работают мобильные группы, которые обследуют все дома на предмет повреждений», — отметили в правительстве.