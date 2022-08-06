6 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Ирина Инашвили, , 09:12 — REGNUM На фоне притока десятков тысяч туристов из России ряд грузинских политиков чуть ли не ежедневно выдвигает новые инициативы. Одной из таких инициатив стало предложение введения в Грузии визового режима для граждан России. Как заявила в одном из интервью соратница экс-президента Михаила Саакашвили Хатия Деканоидзе, введение визового режима для россиян необходимо именно сейчас, при правлении «пророссийской» «Грузинской мечты», а в случае прихода к власти «Единого национального движения» это будет не обязательно.

Флаг Грузии © REGNUM

Отличился в «патриотизме» и ряд грузинских предпринимателей. Одни вывесили надписи, что здесь на русском языке не разговаривают. Другие предлагают гражданам России (непонятно лишь, как они их различают) заполнить специальную анкету с осуждением действий своего правительства, и только после этого соглашаются обслуживать их. А известная в Грузии теледива Ия Парулава начала в соцсетях кампанию под названием «Отключи все русское».

На антироссийские настроения отреагировал председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, который назвал происходящее ксенофобией и шовинизмом. И тут же заслужил осуждение со стороны оппозиционных политиков.

Русофобия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ксенофобия — это изгнание украинских беженцев из домов, а не требование от граждан страны-оккупанта уважения к нашему достоинству и суверенитету», — откликнулся на слова Кобахидзе в соцсетях лидер партии «Стратегия Агмашенебели», бывший соратник Саакашвили Георгий Вашадзе.

А супруга еще одного бывшего соратника Саакашвили Гиги Бокерия Тамар Черголеишвили гневно написала в соцсетях: «Этот невежественный болван. Оказывается, то, что невоспитанные граждане России нас раздражают, — это холокост!».

Неожиданно для многих отреагировал на происходящее представитель прозападной партии «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили.

«И белорусы здесь, и украинцы, и русские. Как вы отличаете их друг от друга? Это же невообразимо. И невообразимо, что мы выбираем людей по национальному признаку», — поделился своим мнением Мегрелишвили и заслужил как поддержку, так и осуждение со стороны пользователей соцсетей.

«Бегут из России из-за дискомфорта, в твоей стране хотят жить как хозяева, не уважают ничего грузинского, сверху вниз смотрят на нас, не пытаются выучить ни одного слова, свой язык внедряют и еще грубят», — гневно охарактеризовала приезжих из России пользователь М. Т.

«Я двадцать лет работаю в сфере туризма и ни одного агрессивного русского еще не встречала», — возразила ей И. Н.

«Совершенно верно. Я согласна с Мегрелишвили в этом конкретном вопросе», — поддержала политика Х. Ш.

«Если бегут, пусть скажут, что Путин злой, а русский народ тупой», — вставила свое предложение Л. Ш.

«Это один из самых здравомыслящих парней», — написал о Вахтанге Мегрелишвили пользователь Б. Б.

«Браво, Вахо!» — откликнулся пользователь З. А.

«Какое еще браво, Вахо! Я не против российских туристов, но русские здесь регистрируют свой бизнес и получают право на постоянное проживание, покупают квартиры и недвижимость. А вы говорите всему этому браво!» — возмутился С. Л.

«С русскими надо говорить на грузинском. Я если не поймут, это их проблема. Детей пусть отдают в грузинские школы, а не нравится, пусть уезжают», — предложила Н. К.

«Украинцы тоже говорят по-русски, а у приезжающих сюда российских туристов нет никакой агрессии. Да, земли пусть не продают иностранцам, но всех приезжающих сюда туристов мы должны встречать и провожать достойно. Это касается всех гостей, не только русских», — заметила Л. М.

От себя отмечу, что приезжающие в Грузию граждане России стараются в магазинах, музеях, гостиницах, банках и ресторанах говорить исключительно на английском.