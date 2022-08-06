Тель-Авив, Израиль, 6 августа, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Не менее 100 ракет выпустили по территории Израиля из сектора Газа активисты радикальной палестинской группировки «Палестинский исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 6 августа сообщает израильское издание Haaretz.

Israel Defense Forces Перехват ракеты из сектора Газа

«К настоящему моменту в пятницу из сектора Газа было выпущено более ста ракет, около 60 из которых попали на территорию Израиля», — говорится в сообщении.

При этом, по данным армии обороны Израиля, 33 ракеты удалось сбить, свыше 30 ракет упали на территории сектора Газа и не менее 13 разорвались на израильской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее десяти человек погибли в результате ударов авиации Израиля по сектору Газа.