Донецк, , 08:47 — REGNUM ВСУ снова атаковали Донецк, под ноги мирных жителей выброшены мины «Лепесток». Об этом 6 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«Украинские боевики нанесли ракетный удар по Куйбышевскому району города, рассыпав запрещенные противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» нажимного действия. Местные жители обнаружили множество мин, которые были сброшены при обстреле РСЗО ВФУ», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что ПМФ-1 обнаружены на улицах Корейская, Туманяна, Нарвская.

За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять человек, еще 31 — ранен.

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