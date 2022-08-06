Красноярск, , 08:45 — REGNUM Енисейское речное пароходство до 2024 года получит 10 несамоходных барж общей стоимостью более 2 млрд рублей. Контракт был подписан в мае 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Спуск на воду новой баржи. Красноярский край Енисейское пароходство

Первое судно уже спущено на воду на Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе. Благодаря внесённым корректировкам в типовой проект, баржи могут эксплуатироваться как в речных, так и в морских условиях. Длина баржи составляет 92 метра, грузоподъемность в река — до 3 тыс. тонн, на море 2,5 тыс. тонн.

По словам гендиректора «Норникель-ЕРП» Ольги Ксанф, активное наращивание грузопотока увеличивает потребность в новых судах. Так, в 2022 году грузооборот пароходства вырастет на 20%.

«Новые баржи позволят оперативно доставлять на Таймыр еще больше техники, оборудования, контейнеров, труб и других грузов, выполнять перевозки для нужд жилищно-коммунальных хозяйств региона, предприятий металлургической, добывающей и энергетической отраслей», — отметила она.