Донецк, , 08:43 — REGNUM Украинские войска выпустили по Гольмовскому 15 снарядов «натовского» калибра. Об этом 6 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:05 — н.п. Николаевка Вторая — н.п. Гольмовский: выпущено 15 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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