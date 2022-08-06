Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Суборбитальный туристический полёт на корабле американской компании Virgin Galactic перенесён на второй квартал 2023 года из-за технических проблем. Об этом говорится в финансовом отчёте компании.

Суборбитальный космический корабль SpaceShipTwo модели Unity Ronrosano

Первый регулярный коммерческий полёт на космолёте VSS Unity планировался на конец 2022 года. В компании объяснили задержку техническими проблемами, вызванными нехваткой специалистов и сбоями в цепочках поставок.

В финансовой части отчёта в Virgin Galactic сообщили об убытках компании в $111 млн, зафиксированных по итогам второго квартала 2022 года. Годом ранее компания сообщала об убытках на уровне $93 млн по итогам второго квартала.

Американская компания Virgin Galactic разработала для туристических суборбитальных полётов космоплан VSS Unity, запуск которого проводится с помощью самолёта-носителя. Компания провела несколько испытательных полётов, в одном из которых принял участие основатель корпорации Virgin Group (материнская компания Virgin Galactic) Ричард Брэнсон. Тогда корабль VSS Unity достиг высоты 86 км.

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