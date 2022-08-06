Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Покинувшие Россию иностранные компании терпят огромные убытки, а укрепление рубля к евро стало настоящей «головной болью» для западных банков. Об этом 6 августа пишет Bloomberg.

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Исполнительный директор Raiffeisen Bank (Австрия) Иоганн Штробль рассказал, что для тех, кто решил ликвидировать свой бизнес в РФ, крепкая российская валюта стала «головной болью», и компании, решившие быстро покинуть РФ после начала спецоперации на Украине, понесли «серьезные убытки».

Так, кредитный банк Societe Generale SA (Франция) подтвердил, что по итогам II квартала его доналоговые потери из-за ухода составили 3,3 млрд евро. Другие же компании, действовавшие медленнее, столкнулись с ростом риска и скачком прибыли.

При этом в Raiffeisen Bank одним из источников высоких доходов банка назвали Россию.