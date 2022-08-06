Брюссель, , 08:33 — REGNUM План по сокращению потребления газа в Европейском союзе отказались поддержать Венгрия и Польша. Об этом 5 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на документацию Совета ЕС.

Газ Novatek.ru

«Все делегации проголосовали за принятие регулирования Совета о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ, за исключением делегаций Венгрии и Польши, которые проголосовали против», — говорится в документе.

Также указывается, что Венгрия усомнилась в законности подобных планов сообщества, так как они, по мнению Будапешта, могут повлиять на энергетическую безопасность. В свою очередь, Польша посчитала правовую основу такого соглашения «дефектной», указав, что влияющие на энергетический баланс государств — членов ЕС решения должны приниматься при единогласном одобрении всеми странами сообщества.

При этом подчёркивается, что указанный план всё равно был утверждён, так как им было получено квалифицированное большинство голосов.

Отметим, согласно принятого ЕС плана страны — участницы сообщества на протяжении восьми месяцев должны в добровольном порядке сократить потребление газа на 15%.