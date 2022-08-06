Херсон, Украина, , 08:28 — REGNUM Власти Херсонской области отказались признавать Ярослава Янушевича, назначенного Киевом на пост губернатора утерянного региона. Об этом 6 августа заявил замглавы обладминистрации Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции Украины, и кадровые решения, принимаемые киевскими властями, на регион не распространяются. Кроме того, херсонские власти «не воспринимают любые заявления киевского режима всерьез».

Также Стремоусов выразил уверенность в том, что Янушевич «никогда не приедет в Херсонскую область».

Российские войска еще 15 марта взяли под контроль весь регион.