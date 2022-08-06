Нью-Йорк, США, , 08:24 — REGNUM На место удара вооружённых украинских формирований по СИЗО в посёлке Еленовка Донецкой Народной Республики (ДНР) российской стороной будут привезены международные эксперты и журналисты. Об этом 5 августа заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью Джексону Хинклу в программе The Dive.

РСЗО HIMARS U. S. Department of Defense

«Мы привезем международных экспертов и журналистов туда (в Еленовку)», — сказал он.

Также Полянский уточнил, что СИЗО в Еленовке был обстрелян из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которых нет у России и которые поставлены киевскому режиму Вашингтоном.

«Мы знаем, что РСЗО HIMARS также управляются с помощью служащих США, что украинцы не «нажимают на курок» сами, что американцы должны прежде одобрить цель», — пояснил российский дипломат.

При этом он высказал предположение о том, что в этом случае Киев мог ввести американскую сторону в заблуждение.

«Мне сложно представить, что администрация США дала разрешение на такую провокацию, даже зная, какой циничной может быть администрация США», — пояснил Полянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа генсек Amnesty International Аньес Калламар заявила, что преступления украинской армии в докладе организации изложены верно.