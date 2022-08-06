Донецк, 6 августа, 2022, 08:23 — ИА Регнум. ВСУ за 17 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР. Об этом 6 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Флаг ДНР

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️06:20 — н.п. Клещеевка — н.п. Металлист: выпущено 5 снарядов калибра 155 мм; ️06:22 — н.п. Клещеевка — н.п. Доломитное: выпущено 2 снаряда калибра 155 мм; ️06:35 — н.п. Николаевка Вторая — н.п. Гольмовский: выпущено 7 снарядов калибра 155 мм; ️06:37 — н.п. Николаевка Вторая — н.п. Гольмовский: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска выпустили по Гольмовскому в ДНР 6 снарядов.