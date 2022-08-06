Москва, , 08:22 — REGNUM Обозреватель ИА REGNUM Евгений Цоц за словом в карман не полезет. Он лучше достанет десяток увесистых, как русский снаряд, аргументов и пригвоздит ими противника. Вот и его новая статья называется сурово и чётко «Запад мечтает превратить Москву в Хиросиму и Нагасаки» (Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3662259.html).

Флаг США

Из неё мы узнаём, что Запад столетиями беспощадно эксплуатировал тех, кто не вписывался в его матрицу. Это было либо рабство, либо полная зачистка территорий. И явление Гитлера с дальнейшим им творимым злом объяснялось вовсе не его моральными качествами, а тем, что он в полной мере был продуктом западной идеологии. Или кто-то и правда забыл, что та же евгеника пошла от американских юристов?

Вершиной этой западной экспансии стала ядерная атака США по Нагасаки и Хиросиме.

«Эти атаки — единственный в истории человечества случай боевого применения ядерного оружия. У Вашингтона не было военной необходимости в ударах по уже разгромленному врагу. Только геополитический интерес, вызванный желанием показать миру новейшее оружие. За американскую спесь Япония отдала 250 тысяч жизней своих граждан, погибших сразу в моменты взрывов или позднее от лучевой болезни», — пишет Цоц.

Это прошлое? Слышим голос. Но ведь и сейчас американцы используют те же методы. Ситуация на Украине это лишний раз показала. Впрочем, ещё более суровые методы. В своей статье Цоц вскрывает их, точно консервную банку.

Вывод? Вспоминаем хрестоматийную фразу про двух главных союзников России — армию и флот. Развить их — спасти себя.