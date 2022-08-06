Хиросима, Япония, , 08:19 — REGNUM В ходе траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в Хиросиме выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида и мэр города Кадзуми Мацуи. В своей речи он почтил память погибших, процитировав русского писателя Льва Толстого.

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«Человечеству все еще угрожает возрождение картины ада, который возник в Хиросиме 6 августа 1945 г. Необходимо, чтобы все кнопки запуска ядерных ракет стали ненужными. … И нам стоит вновь поразмыслить над словами писателя Льва Толстого: «На чужом несчастье счастья не построишь, но именно в счастье других скрывается твое счастье», — передает Nikkei слова Мацуи.

Ежегодно церемония открывается в 8:00 в Парке мира. 77 лет назад это место стало братской могилой для сотен жителей города.

В конце Второй мировой войны ВС США произвели атомные бомбардировки городов Японии — Хиросимы и Нагасаки. После этого правительство Японии объявило о капитуляции. По разным оценкам, от взрывов погибли 70−100 тыс. человек. Через 5 лет от радиоактивного заражения и онкологических заболеваний общее число погибших могло превысить 300 тыс. человек.