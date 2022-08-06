Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Целью визита представителя минфина США Элизабет Розенберг в Индонезию и Сингапур будет обсуждение с местными властями установления потолка цен на российскую нефть. Об этом 5 августа сообщило агентство Reuters.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Планируется, что Розенберг прибудет в Джакарту 8 августа, а на следующий день, 9 августа, отправится в Сингапур. В рамках визита она встретится с представителями местного бизнеса в сфере энергетики и финансов.

В апреле текущего года государственная нефтегазовая корпорация Индонезии Pertamina заявила о рассмотрении возможности закупки сырой нефти в России. Компания является третьим по величине производителем сырой нефти в Индонезии, она уступает только совместным с США проектам ExxonMobil и Chevron.

Напомним, инициатива о введении «потолка цен» на российскую нефть впервые обсуждалась на саммите лидеров стран G7 в июне. Таким способом страны «Большой семерки» хотят снизить доход России от продажи нефти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация Белого дома будет добиваться снижения цен на топливо после решения ОПЕК+ повысить добычу нефти на 100 000 баррелей в сутки.

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