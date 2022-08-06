Выборг, Ленинградская область, , 08:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, гостям и организатором XXX фестиваля российского кино «Окно в Европу». Телеграмма опубликована на сайте президента.

Фестиваль российского кино «Окно в Европу» в Выборге Дарья Драй © ИА REGNUM

Путин напомнил, что фестиваль отечественного кино проходит в Выборге уже многие годы. Он отметил, что за это время организаторам и участникам фестиваля удалось создать особую атмосферу, в которой проходит обсуждение профессиональных проблем и перспектив отечественного кинематографа.

«Уверен, что и нынешний, юбилейный фестиваль, проходящий в год 100-летия Станислава Ростоцкого и 90-летия Андрея Тарковского, станет для всех присутствующих настоящим, незабываемым праздником творчества и дружеского общения. И конечно, будет содействовать продвижению и популяризации лучших российских игровых, документальных, анимационных фильмов», — подчеркнул президент.

Российский кинофестиваль «Окно в Европу» проводится в Выборге с 1993 года при поддержке Минкультуры РФ и правительства Ленинградской области. Фестиваль был создан по инициативе режиссёров Саввы Кулиша, Марлена Хуциева, Владимира Коновалова, композитора Микаэла Таривердиева, продюсеров Геворга Нерсисяна и Андрея Симонова.

Смотр 2022 года посвящён юбилеям режиссёров Андрея Тарковского и Станислава Ростоцкого. Фестиваль продлится шесть дней, в рамках конкурсной программы будут показаны 62 картины различных жанров.