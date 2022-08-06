Вашингтон, , 08:13 — REGNUM На фоне обострения ситуации вокруг Тайваня представители высшего военного командования КНР не отвечают на попытки США связаться с ними. Об этом 5 августа сообщила американская газета Politico.

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По данным источников издания, представители высшего военного руководства Китая не стали отвечать на многочисленные звонки с американской стороны, в числе которых с китайской стороной пытались связать глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Также утверждается, что военные чиновники США обеспокоены том, что «молчание Китая увеличивает риск эскалации и без того напряженной ситуации».

При этом напоминается, что последний раз контакт между начальниками штабов ВС США и Китая произошёл 7 июля и во время него Милли провёл видеоконференцию с начальником Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Ли Цзочэном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент США Дональд Трамп крайне остро высказался о визите спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, который привёл к обрушению отношений между Соединёнными Штатами и Китаем.