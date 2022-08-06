Абакан, 6 августа, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Жителей Абакана позвали проститься с героически погибшим в Донбассе Егором Кадочниковым. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале администрации города.

ИА REGNUM Спецоперация в Донбассе

«Прощание состоится 7 августа 2022 года в большом зале для прощаний в Абакане, на улице Кожевенной, 34, — говорится в сообщении. — Егор будет похоронен с воинскими почестями в воинском секторе городского кладбища № 7».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Хакасии произошла неприятная ситуация вокруг соболезнования главы региона Валентина Коновалова родным погибшего военнослужащего.

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