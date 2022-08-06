Москва, 6 августа, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров за сутки в России увеличилась на 13,5% (на 17 145 га) и по данным на утро 6 августа составляет 143 545 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

ИА REGNUM Лесной пожар

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «За прошедшие сутки, 5 августа, в России ликвидировано 55 лесных пожаров на площади более 2,3 тыс. га. На 00:00 мск 6 августа на территории РФ действовало 126 лесных пожаров на площади 143 545 га, по которым проводились работы по активному тушению».

В борьбе с огнём задействованы 4224 человека, 377 единиц техники и 21 самолёт и вертолёт. Ещё 74 летательных аппарата участвуют в мониторинге пожарной обстановки.

Наиболее серьёзной ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться в Якутии (58 тыс. га), в Ханты-Мансийском автономном округе (54,8 га), в Магаданской области (15,1 тыс. га) и в Хабаровском крае (5,9 тыс. га).

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь лесных пожаров за сутки в России увеличилась на 23,8% (на 24 312 га) и по данным на утро 5 августа составляла 126 400 га.

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