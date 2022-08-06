Донецк, 6 августа, 2022, 08:07 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять человек, еще 31 — ранен. Об этом 6 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

U.S. Army Europe ВСУ

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«За минувшие сутки, с 08:00 5 августа до 08:00 6 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 5 человек и еще 31 мирный житель получил ранения, из них 3 подорвались на мине ПФМ-1», — отмечается в сообщении.

Ранее один мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских нацистов.