Москва, , 08:06 — REGNUM Дмитрий Буянов в своей эпической статье для ИА REGNUM «Почему для Запада деньги стали ценнее, чем реальная экономика» (https://regnum.ru/news/economy/3662701.html) рассказывает о том, без чего не проживём все мы. Ну, никак не проживём! Да, о деньгах речь.

Да, когда-то Диоген заявил: «Надо жить так, чтобы не зависеть от жизни». Фактически это означало избегать власти денег. Ведь что они есть на самом деле? Эквивалент власти? Путь к свободе? Может быть, может быть… но во многом, а, может, и прежде всего они есть элемент управления, та удавка, что накидывается, дабы контролировать «члена общества». В своей статье Буянов прослеживает то, как создавалась эта удавка — какими методами, из каких «материалов». На первый взгляд, его статья — это рецензия на нашумевшую книгу Джейкоба Гольдштейна «Деньги. Увлекательная история самого почитаемого и проклинаемого изобретения человечества». Однако вчитаемся - и получим глобальное исследование того, что есть деньги на самом деле и к какой экономике будущего мы движемся. Что есть криптовалюта и как с ней поступить, например? И как инкорпорировать учение Маркса во времена нынешние?

Для начала мы разберёмся с этим, а после постараемся взять штурмом новую «экономикс». Статья Буянова как раз-таки об этой новой экономической экспансии.