Томск, 6 августа, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В аэропорту Томска строители обновили покрытие на участке 2,08 тыс. метров, удлинили взлетно-посадочную полосу на 300 метров и установили водосточно-дренажную систему. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Кроме того, здесь подключили светосигнальную систему и оборудование, помогающее пилотам при посадке в сложных метеоусловиях.

Добавим, что реконструкция ведётся в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. На эти цели из федерального бюджета выделены 2,81 млрд рублей.