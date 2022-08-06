Кемерово, , 08:05 — REGNUM Компания из Кемеровской области производит эксклюзивные сибирские десерты и лакомства, в том числе из сосновой шишки. Об этом сообщили в мэрии города Кемерово.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

«Варенье из сосновой шишки с орехами, цукаты из клюквы, сосновый сироп и ферментированный Иван-чай с различными травами — завод создаёт несколько тысяч единиц уникальной продукции в смену, — уточнили в городской администрации. — Каждый десерт отличается аппетитным видом, приятным вкусом и таёжным ароматом».

Так, шишка в варенье полностью съедобная.