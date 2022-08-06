Кемерово, 6 августа, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Компания из Кемеровской области производит эксклюзивные сибирские десерты и лакомства, в том числе из сосновой шишки. Об этом сообщили в мэрии города Кемерово.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

«Варенье из сосновой шишки с орехами, цукаты из клюквы, сосновый сироп и ферментированный Иван-чай с различными травами — завод создаёт несколько тысяч единиц уникальной продукции в смену, — уточнили в городской администрации. — Каждый десерт отличается аппетитным видом, приятным вкусом и таёжным ароматом».

Так, шишка в варенье полностью съедобная.

Отметим, что ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв отметил, что импортозамещение для региона — очень актуальный вопрос сейчас. Он заявил, что Кузбасс может наладить производство продукции не только для себя, но и для Сибирского федерального округа, а по некоторым позициям — для всей страны.

По официальным данным, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области по итогам 2021 года составила 300,3 тыс. человек — почти на 22 тыс. человек больше, чем ожидалось в 2021 году.