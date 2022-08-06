Астана, 6 августа, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В будущем Россия обязательно разберётся с Украиной. Иначе и быть не может. Никогда и ни при каких обстоятельствах иначе быть не может. Победа обязательно будет за нами. Только так и никак иначе. Вопрос времени.

Флаг Казахстана

Но тут важно понимать, что Украина — это не финал, а во многом лишь начало. А где наши главные интересы? Очевидно, там, где проживает русское население, которые мы столь долго не защищали должным образом за пределами России.

И тут мы упираемся в Казахстан. Сергей Артёменко специально для ИА REGNUM анализирует, что происходит в этой важнейшей для России и русского человека стране. И начинает он своё исследование с банков.

Как олигархи управляют страной и населением через казахстанские банки — с местами, паролями и явками, что называется. Читаем в материале Артёменко «Кому принадлежит Казахстан? Банки — часть I» (подробности: https://regnum.ru/news/economy/3662440.html). И мы ведь знаем, кому он на самом деле должен принадлежать, правда?