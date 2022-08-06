Кемерово, 6 августа, 2022, 07:55 — ИА Регнум. События в Донбассе отдаются болью в сердце. Об этом сказала ветеран труда из Кемеровской области Мария Сербегешева, рассказывая о своём отношении к проводимой спецоперации.

ИА REGNUM Спецоперация в Донбассе

«Я понимаю, насколько сложно было нашему президенту принять такое решение. Мы его в этой ситуации поддерживаем, понимаем. Все вместе мы выстоим, выдержим. Победа будет за нами», — подчеркнула она.

Ранее и сообщило, что украинские войска выпустили по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике шесть снарядов.

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