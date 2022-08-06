Сеул, 6 августа, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Пак Чжин проведет встречу с китайским коллегой Ван И по вопросу ситуации в КНДР. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

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По его данным, министр совершит трехдневный визит в китайский Циндао, где встретится с главой МИД КНР. Встреча будет приурочена к 30-летней годовщине установления дипломатических отношений между Сеулом и Пекином.

Предполагается, что глава МИД Республики Корея в ходе переговоров обсудит стратегические связи с Китаем по решению ситуации со стабильностью и ядерной программой КНДР. Также будет обсуждаться тема глобальных логистических цепочек и обеспечение экономической безопасности.

Сам Пак Чжин после возвращения с встречи министров иностранных дел АСЕАН отметил, что Сеул намерен развивать связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Мы договорились расширить сотрудничество в различных областях, включая торговлю, дипломатию, безопасность, культуру и развитие», — отметил он.