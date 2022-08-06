Тольятти, Самарская область, , 07:52 — REGNUM Руководство АО «АвтоВАЗ» приняло решение о переносе производства автомобилей семейства Lada Vesta на основную сборочную площадку компании в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Самарской области.

АвтоВАЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

Производительность сборочной линии Lada Vesta на заводе АвтоВАЗа в Ижевске составляет до 32 автомобилей в час. В компании объяснили, что с учётом прогноза российского автомобильного рынка в 2023 году этих мощностей не хватит для удовлетворения спроса.

Сборка Lada Vesta будет перенесена на линию B0 в Тольятти, где можно выпускать до 60 автомобилей в час. Запуск производства на этой площадке запланирован на начало весны 2023 года.

Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов подчеркнул, что завод в Ижевске продолжит работать. В частности, на этой площадке планируется запуск производства электрического автомобиля Lada e-Largus.

«В текущей ситуации санкционного давления и нарастающего количества переменных мы принимаем исчерпывающие меры по сохранению занятости на нашем предприятии в Ижевске и всесторонней поддержке его работников», — отметил Соколов.

Ранее руководство АвтоВАЗа предложило уволиться по собственному желанию с выплатой пяти окладов сотрудникам завода в Ижевске, занятых в производстве моделей семейства Lada Vesta.

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