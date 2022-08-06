Владимир Бадмаев, 6 августа 2022, 08:22 — REGNUM Израильские военные начали очередную военную операцию против сектора Газа. 5 августа авиация еврейского государства нанесла удары по целям в палестинском анклаве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Италия
Италия
Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате, по предварительным данным, погибли десять человек, в том числе пятилетний ребёнок, а также командир одной из групп палестинских боевиков. Ранения получили 55 человек, шестеро из которых находятся в критическом состоянии.

Нападение вызвало резко негативную реакцию в итальянском сегменте соцсетей. Многие пользователи недоумевают, почему европейские политики, столь скорые на реакцию в случае с Украиной, не призывают к введению санкций против израильского руководства.

«Не понимаю, когда мы будем вводить санкции против Израиля? Ведь мы защищаем ослабленных и униженных?» — задаётся вопросом Франко Ч.

«Когда Европейский союз начнёт поставки оружия в Газу для защиты от израильской агрессии?» — также недоумевает Марио Б.

«В Газе не живут украинцы, так что проблем нет», — вставил Витторио С.

«Это же не Украина», — поддержал Микеле Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что главное успеть всех критиков израильских действий назвать пророссийскими, тогда легитимность бомбардировок автоматически вырастет.

Израильская армия
Израильская армия
Israel Defense Forces

«Главное сказать, что правозащитники и папа Римский — это путинисты, тогда все их заявления про зверства не считаются», — прокомментировала Сузи К.

«Операция против населения, которое защищается камнями и рогатками от одной из самых вооружённых в мире наций… Страны, которое имеет ядерное оружие. Палестина — это страна измученных, униженных, разбомбленных людей, лишённых всякой свободы в течение 70 лет. И никто никогда не вмешивался, чтобы остановить Израиль. США стоят на стороне захватчиков», — рассуждает Роза М.

«Но ведь они хорошие, белые и западные демократы, значит, могут делать что угодно», — считает Коррадо Э.

«Я люблю еврейский народ так же сильно, как ненавижу государство Израиль, созданное силой», — поделился Джанфранко К.

«Израиль — это слуга американцев. Я больше доверяю русским», — добавил Серджио С.