Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Банки западных стран столкнулись с «головной болью» из-за укрепления курса российского рубля по отношению к евро, сообщает агентство Bloomberg.

Рубль © ИА REGNUM

Газета указывает, что зарубежные корпорации, прекратившие свою деятельность в России из-за начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, начали нести серьезные убытки. При этом у этих компаний возникло еще больше проблем из-за укрепления курса российского рубля. В частности, банк Societe Generale заявил, что его доналоговые убытки из-за ухода из России составили 3,3 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую курсы доллара США и евро снизились по отношению к российскому рублю. За прошедшую рабочую неделю американский доллар подешевел на 1,04 рубля, а евро — на 93 копейки.