Кемерово, , 07:42 — REGNUM Урологи Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского провели редкую органосохраняющую операцию на почках. Об этом ИА REGNUM рассказали в министерстве здравоохранения региона.

Операция Цитата из к/ф «Ikarie XB 1». реж Индржих Полак. 1963. Чехословакия

В ведомстве уточнили, что 64-летняя кемеровчанка обратилась в больницу с жалобами на кровь в моче, болевые ощущения в пояснице, слабость и отёчность ног. При обследовании врачи диагностировали рак обеих почек. Опухоль с левой стороны достигла уже размера 4 см, с правой — 2,5 см.

«Сначала выполнили резекцию левой почки, а через несколько месяцев — резекцию правой, — пояснил врач-уролог Евгений Волокитин. — В обоих случаях врачам удалось сохранить орган. Злокачественные опухоли были удалены через небольшие проколы в брюшной стенке».

Сейчас пациентка уже готовится к выписке.