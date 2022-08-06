Вашингтон, 6 августа, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп крайне остро высказался о визите спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, который привёл к обрушению отношений между Соединёнными Штатами и Китаем. Поступок Нэнси Трамп прокомментировал 5 августа во время выступления на митинге перед своими сторонниками в Уокешо (штат Висконсин), трансляцию которого вёл телеканал Newsmax.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Отметив, что поездка «сумасшедшей Нэнси Пелоси» была использована Китаем в качестве «оправдания» для последующих действий, Трамп заявил, что на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре республиканцы должны взять большинство мандатов и «покончить с ней».

Дональд Трамп «Что за чертовщина? Что она делала на Тайване?.. Просто наблюдайте за тем, что происходит, а это происходит у вас на глазах. Как же глупо, что она туда поехала».

Посещение Тайваня стало «пиком» азиатского турне Пелоси, спровоцировавшем радикальное обострение отношений между США и КНР, а также начало в шести акваториях вокруг Тайваня беспрецедентных по масштабу учений с боевыми стрельбами Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Помимо Тайваня, 82-летний политик посетила Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава американского Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками заявил, что ситуация вокруг Украины будет только усугубляться, пока Джо Байден занимает должность президента США.