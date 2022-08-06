Вашингтон, , 07:36 — REGNUM В ходе предстоящей миссии на Международную космическую станцию Анна Кикина будет работать на российском сегменте МКС, выполнять научные эксперименты и помогать членам экипажа при выходах в открытый космос. Об этом Кикина рассказала на пресс-конференции экипажа Crew 5 в Космическом центре им. Джонсона.

МКС

Кикина рассказала, что возьмёт в полёт один из символов своего родного города Новосибирска — Городовичка — маленького вязаного человечка с оранжевой причёской. Она добавила, что готовится к работе по российской научной программе, также в ходе полёта Кикина будет работать с манипулятором SSRMS во время выходов экипажа в открытый космос.

«Я очень рада, что являюсь частью большой программы международного сотрудничества. Я очень рада представлять свою страну в этом большом деле», — подчеркнула космонавт.

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина отправится на МКС на американском корабле Crew Dragon по программе перекрёстных полётов России и США. В рамках этой программы российские космонавты получают место на американских кораблях, а астронавты NASA — на российских.

Кикина входит в состав экипажа миссии Crew-5. Она полетит на МКС вместе с астронавтами NASA Николь Мэнн и Джошем Кассада, а также с астронавтом японского аэрокосмического агентства Коити Ваката. Старт состоится не ранее 29 сентября 2022 года.

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