Донецк, , 07:30 — REGNUM Украинские войска выпустили по Гольмовскому в ДНР 6 снарядов. Об этом 6 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ 7th Army Training Command

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«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:10 — н.п. Курдюмовка — н.п. Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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