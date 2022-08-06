Донецк, 6 августа, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли населенный пункт Макеевка в ДНР ракетами из РСЗО. Об этом 6 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️04:15 — н.п. Константиновка — г. Макеевка (Горняцкий район): выпущено 2 ракеты из РСЗО», — отмечается в сообщении.

Ранее вооружённые украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу Кировский район Донецка.