Саратов, , 07:21 — REGNUM Три человека погибли, семь пострадали в результате столкновения двух легковых и одного грузового автомобилей в Саратове. Об этом 6 августа сообщил глава Минздрава Саратовской области Олег Костин в своём телеграм-канале.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла в Кировском районе города на пересечении улиц Университетская и Большая Горная. Столкнулись легковые автомобили Lada Priora, BMW и грузовик HINO.

На месте происшествия погибли три человека, двоих из них спасателям пришлось деблокировать из автомобиля BMW с помощью специнструментов. Из семи пострадавших четверо были госпитализированы в Первую городскую больницу. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое, у остальных состояние средней тяжести. Детей среди погибших и пострадавших не было.

На месте ДТП работают спасатели областной и городской службы спасения, а также медики скорой помощи, сотрудники ДПС и пожарной охраны. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших в результате ДТП в Кировской области.

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