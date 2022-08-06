Тбилиси, 7 августа, 2022, 00:44 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии 38-летний Георгий Каландаришвили выразил удивление последними решениями президента страны Саломе Зурабишвили, касавшихся персонального состава ЦИК, сообщает 5 августа грузинский телеканал «Формула».

Cesko.ge Георгий Каландаришвили

Зурабишвили представила парламенту двух кандидатов на пост председателя ЦИК, но Каландаришвили среди них не оказалось.

«Я могу прямо сказать вам, что такое решение было для меня абсолютно неожиданным… Вы должны спросить Зурабишвили, исходя из каких обстоятельств она приняла это решение… лучше, чтобы госпожа президент сама прояснила этот вопрос», — сказал Каландаришвили.

Напомним, что в соответствии с грузинским закондательством, специальная конкурсная комиссия выбирает несколько кандидатов в члены ЦИК и отправляет их на согласование президенту страны, а глава государства, свою очередь, ставит их кандидатуры на голосование в парламенте.