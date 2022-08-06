Курган, , 06:50 — REGNUM В Курганской области в январе–мае 2022 года смертность превысила рождаемость в 2,2 раза. Об этом сообщает Свердловскстат.

Влюблённость в смерть Цитата из х/ф «Вампир. Сон Алена Грея». Реж. Карл Теодор Дрейер. 1932. Германия, Франция

В регионе на 1 января 2022 года проживали 805,5 тыс. человек. В январе–мае 2022 родилось 2647 курганцев, умерло 5710, в том числе 17 детей в возрасте до одного года. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года отмечено снижение числа родившихся на 9,2% и числа умерших — на 7,8%.

Миграционная убыль населения в январе–мае 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года число прибывших увеличилось на 173 человека (на 2,1%), выбывших — на 297 человек (на 2,9%).

За 2021 год численность населения Курганской области сократилась на 13,1 тыс. человек, в том числе за счёт миграционной убыли — на 28,2%, за счёт естественной убыли — на 71,8%.

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