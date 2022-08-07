Батуми, Грузия, , 00:41 — REGNUM Власти Аджарской автономной республики обвинили оппозицию в намерении осуществить пропагандистские акции ксенофобского характера, направленного против России и российских граждан, сообщает 5 августа грузинский телеканал «TV Пирвели».

Грузинский танец George Kvizhinadze

Вице-спикер Верховного Совета Аджарии Титэ Арошидзе заявил, что оппозиция пытается разжечь войну и призвал население не поддаваться на провокации противников правительства.

Арошидзе сказал, что оппозиция поручает своим активистам носить футболки с ксенофобскими надписями, а также исписывать подобными надписями стены зданий.

«Мы получили тревожную информацию о том, что «Единое национальное движение» и радикальная оппозиция призывают местных активистов и поручают им проводить деструктивные действия против российских туристов. Это должно выражаться в исписывании стен и ношении футболок с ксенофобскими высказываниями и других деструктивных действиях. Цель всего этого — очередная попытка втянуть Грузию в войну. Именно поэтому я призываю общество, наших граждан не поддаваться на провокации и вести себя так, как это свойственно Грузии. История расставит все по своим местам, и каждый даст ответ за свои действия», — сказал Арошидзе.

Напомним, что председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что ведущаяся в стране оппозицией и СМИ ксенофобская кампания основана на лжи и направлена на вовлечение Грузии в войну.