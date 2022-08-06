Куала-Лумпур, , 06:29 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 3927 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что 14 зараженных прибыли на малайзийскую территорию из-за границы. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Малайзии достигло 4 701 140. Также за минувшие сутки в стране скончались шестеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в королевстве от осложнений COVID-19 умерли 36 009 человек.

К настоящему времени уже выздоровели и выписались из медучреждений 4 618 625 человек. Сейчас в Малайзии числится 46 506 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 52 пациента помещены в отделения интенсивной терапии, из них 38 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.