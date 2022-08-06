Куала-Лумпур, 6 августа, 2022, 06:29 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили 3927 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отмечается, что 14 зараженных прибыли на малайзийскую территорию из-за границы. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Малайзии достигло 4 701 140. Также за минувшие сутки в стране скончались шестеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в королевстве от осложнений COVID-19 умерли 36 009 человек.

К настоящему времени уже выздоровели и выписались из медучреждений 4 618 625 человек. Сейчас в Малайзии числится 46 506 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 52 пациента помещены в отделения интенсивной терапии, из них 38 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.